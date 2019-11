Piano per la rete idrica e fognaria a Castellabate. Approvato il progetto per oltre 6 milioni di euro

Il progetto per i lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete idrica e fognaria comunale di collettamento redatto dal Comune di Castellabate è stato inserito nel Piano per la depurazione e servizio idrico integrato della Regione Campania che lo ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente per la programmazione delle risorse.

Il progetto intende completare la rete esistente in modo da avere copertura totale del territorio, rifunzionalizzare gli impianti di sollevamento attualmente in uso, intervenire sulle criticità e ridurre i costi di gestione. Il costo stimato per la realizzazione del progetto è di circa 6.650.000 euro, da finanziare attraverso i fondi del piano operativo ambientale MATTM – FSC 2014-2020.

“Un intervento – dichiara il sindaco Costabile Spinelli – che abbraccerà l’intero e vasto territorio comunale di Castellabate proprio in considerazione dello sviluppo dei centri abitati e che ci consentirà di realizzare la soluzione più funzionale ed economicamente vantaggiosa. Un ulteriore passo in avanti che premia un lungo lavoro di programmazione di cui oggi raccogliamo i risultati”.

– Antonella D’Alto –