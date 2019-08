Piaggine: dal 16 al 18 agosto la “Sagra del Fungo Porcino” dell’associazione “Saperi & Sapori Cilentani”

L’associazione culturale “Saperi & Sapori Cilentani”, con il patrocinio del Comune di Piaggine, organizza la quarta edizione della Sagra del Fungo Porcino.

Appuntamento il 16, 17 e 18 agosto in Piazza Umberto I per deliziarsi con una serie di specialità gastronomiche il cui protagonista indiscusso sarà il re dei boschi. Ogni sera la piazza cittadina si trasformerà in un suggestivo salotto all’aperto dove degustare le pietanze preparate dall’associazione ed assistere a spettacoli di affermati musicisti legati al Cilento.

Venerdì 16 agosto ad esibirsi saranno Marco Bruno & Namarà, mentre sabato 17 sarà la volta del gruppo “Sette Bocche“. Domenica 18 agosto la kermesse gastronomica chiuderà i battenti con lo spettacolo musicale de “Le pietre del Cervati”.

Appuntamento da non perdere, dunque, dal 16 al 18 agosto in Piazza Umberto I a Piaggine con la quarta Sagra del Fungo Porcino.

– Chiara Di Miele –