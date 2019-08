Incidente in A2 a Sala Consilina. Autocarro perde le ruote e si scontra con un’auto

Un incidente si è verificato questa sera lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 85 in direzione Sud a Sala Consilina.

Un autocarro proveniente da Arzano ha perso le ruote anteriori per cause in corso di accertamento e ha tamponato una Fiat Panda guidata da una persona di Napoli. Fortunatamente nell’impatto nessuno degli occupanti dei due veicoli è rimasto ferito.

Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina, coordinati dal Centro Operativo Autostradale diretto dal Vice Questore della Polizia di Stato, dottor Francesco Minniti.

– Chiara Di Miele –