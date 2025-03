Il Ministero dell’Ambiente ha archiviato il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dopo che la società Eni Spa ha formalizzato la decisione di rinunciare alle estrazioni petrolifere sul sito di Marsico Nuovo. La Commissione Tecnica ministeriale aveva dato parere negativo ai progetti.

Il parere negativo di Valutazione di Incidenza ambientale è scaturito dal fatto che sulla base delle informazioni acquisite “permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una incidenza significativa sui siti Natura 2000 pregiudicando il mantenimento dell’integrità degli stessi con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie”.

L’altro parere negativo della Commissione Tecnica riguarda la compatibilità ambientale del progetto di “Messa in sicurezza del Pozzo Pergola 1, realizzazione dell’Area Innesto 3 e posa delle condotte interrate di collegamento”.

Una notizia positiva anche per i territori del Vallo di Diano, infatti già in passato al progetto si erano fermamente opposti, oltre al Comune di Marsico Nuovo, comitati e associazioni ambientaliste e i Comuni confinanti di Atena Lucana, Sala Consilina, la Comunità Montana Vallo di Diano e diverse associazioni del salernitano che avevano denunciato rischi connessi alle sorgenti e ai bacini idrografici del fiume Agri e interregionale del fiume Sele, in un’area con presenza di cavità carsiche diffuse.