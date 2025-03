Ancora una volta un’anziana finisce nella trappola dei truffatori.

E’ accaduto oggi a Capaccio Scalo, in via Garibaldi, dove un’anziana è stata telefonata da un finto nipote. Il truffatore avrebbe così iniziato a raccontare alla vittima che la figlia era rimasta bloccata all’Ufficio Postale perché non riusciva a versare il proprio denaro sul conto.

Contemporaneamente un complice del truffatore si è recato a casa dell’anziana che, preoccupata per l’accaduto, ha consegnato a colui che pensava essere un amico del presunto nipote non soltanto alcune migliaia di euro in contanti, ma anche gioielli.

La figlia della vittima del raggiro si è però accorta di quanto stesse accadendo grazie ad alcune telecamere di videosorveglianza e ha così chiesto al marito di andare a verificare la situazione. L’uomo, giunto a casa della suocera, si è trovato faccia a faccia con il truffatore e ne è nata una colluttazione prima che quest’ultimo riuscisse a scappare scavalcando il cancello e perdendo parte del bottino.

L’accaduto è stato denunciato ai Carabinieri della Compagnia di Agropoli che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Nel frattempo il nipote della vittima ha postato sui social una foto del truffatore per mettere in guardia i cittadini e tentare di acciuffarlo.