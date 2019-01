Permesso “Monte Cavallo” e Sanità nel Vallo di Diano. Ne discute il 7 gennaio la Conferenza dei Sindaci

Il Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Raffaele Accetta, ha convocato la Conferenza dei Sindaci per lunedì 7 gennaio alle ore ­­­­­­­­­­­­­ 17,00 presso l’aula consiliare della Comunità Montana a Padula.

Si discuterà del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato “Monte Cavallo” proposto da Shell E&P Italia. Si terrà in merito una discussione aperta e saranno avanzate delle proposte riguardo all’esito positivo della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alla Fase 1 del progetto.

La Comunità Montana Vallo di Diano, in nome e per conto dei Comuni di Atena Lucana, Sala Consilina, Montesano sulla Marcellana, Sassano e Teggiano, ha presentato le osservazioni tecniche contro la realizzazione del progetto, inoltre sono state inviate osservazioni da oltre 30 soggetti sia istituzionali che privati e associazioni del Vallo di Diano. La Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA VAS del Ministero ha emanato parere positivo in merito alla Fase 1 del Progetto “Monte Cavallo” con 6 prescrizioni, alcune delle quali riguardano il posizionamento di dettaglio dei rilevatori sismici (geofoni) e l’invio del quadro di dettaglio del nuovo posizionamento per approvazione al MATTM. Durante la Conferenza dei Sindaci, dunque, si discuterà nel merito per individuare al più presto le azioni strategiche da mettere in campo in maniera unitaria vista la volontà più volte reiterata da parte del territorio di opporsi alle ricerche di idrocarburi nel Vallo di Diano già a partire dal febbraio 2012.

Nel corso della stessa convocazione, inoltre, si parlerà anche delle problematiche relative alla Sanità del Vallo di Diano e dell’istituzione di un tavolo permanente di confronto con gli organismi preposti, su richiesta del sindaco di Montesano Giuseppe Rinaldi.

– Chiara Di Miele –