Anche il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con i siti archeologici di Paestum, Velia e la Certosa di Padula, tra i protagonisti delle pagine del Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri per il 2019.

Il Calendario è per l’Italia un vero e proprio oggetto di culto, con una tiratura che da anni sfiora il milione e mezzo di copie. Un prodotto editoriale apprezzato, ambito e presente nelle case e nei luoghi di lavoro. E’ nato nel 1928 e, dopo l’interruzione post-bellica dal 1945 al 1949, il Calendario tornò a vivere nel 1950 e da allora tanti temi sono stati trattati, vicini all’Arma ma anche ai cittadini.

Questa edizione è stata pensata per la ricorrenza dei 40 anni dell’inserimento del primo sito italiano nel Patrimonio mondiale dell’Umanità e, parallelamente, dei 50 anni dalla nascita dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. Le tavole del Calendario sono state ideate e realizzate sotto la direzione artistica di Silvia Di Paolo. Le pagine del Calendario presentano una carrellata dei siti italiani tutelati dall’Unesco, tra cui appunto il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con le sue bellezze paesaggistiche e architettoniche e che arricchisce la pagina dedicata al mese di luglio. Nel dipinto si può ammirare il volto di un carabiniere paracadutista che rappresenta l’impegno all’estero dell’Arma e che fa da sfondo, tra gli altri, anche al Parco Nazionale con i siti archeologici di Paestum, Velia e la Certosa di Padula (Siti Unesco dal 1998).

Particolarmente soddisfatto per l’inserimento dell’Area Protetta nel prestigioso Calendario dell’Arma il Presidente dell’Ente Parco, Tommaso Pellegrino. “Ringrazio della bella notizia il Capitano Davide Acquaviva, Comandante della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina – afferma Pellegrino ad Ondanews – che mi ha comunicato della presenza del nostro Parco sulle pagine del Calendario Storico dell’Arma. E’ davvero un ottimo riconoscimento perchè si tratta di un Calendario particolarmente prestigioso e ben curato. Per noi questo è motivo di grande orgoglio e per me in particolare, dato che il Parco Nazionale si trova nella pagina di luglio, mese a me caro“.

– Chiara Di Miele –