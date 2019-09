Perde la vita in moto. A Sassano proclamato il lutto cittadino per onorare Francesco Chiappardi

E’ stato proclamato il lutto cittadino a Sassano in occasione dei funerali di Francesco Chiappardi, il 35enne morto in un tragico incidente in moto giovedì sera in località Santa Maria.

L’ultimo saluto al giovane si terrà oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di San Rocco e durante quell’orario il sindaco Tommaso Pellegrino ha ordinato l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali, un minuto di raccoglimento negli uffici pubblici e la serrata degli esercizi commerciali.

“Questa comunità – si legge nell’ordinanza a firma del primo cittadino – rimasta interamente colpita dalla prematura scomparsa e dalla drammatica notizia, partecipa al profondo dolore dei familiari. L’Amministrazione Comunale, raccogliendo la spontanea partecipazione dei cittadini e degli amministratori, intende manifestare in modo tangibile e solenne il dolore del paese per questa ingiusta perdita di una giovane vita umana“.

Ricordiamo che Francesco, originario di Padula, viveva da qualche anno a Sassano insieme alla moglie Pompea e alla piccola figlioletta Bianca. Stava tornando a casa da loro, dopo una giornata di lavoro, quando ha incontrato la morte a pochi metri dall’abitazione di famiglia.

– Chiara Di Miele –

Articolo correlato:

26/9/2019 – Tragico incidente in moto a Sassano. Perde la vita 35enne