Perde la vita ad Agropoli uomo risultato positivo al Covid. Aveva patologie pregresse

Ad Agropoli ha perso la vita un cittadino risultato positivo al Covid-19 nelle scorse settimane.

L’uomo, Nicola Abbate, era ricoverato presso il reparto Covid dell’ospedale di Agropoli. Era affetto da patologie pregresse e nelle ultime ore, purtroppo, la situazione si è aggravata. A darne notizia è stata l’Amministrazione comunale di Agropoli.

“Da parte mia e dell’intera Amministrazione comunale che rappresento – il commento del Sindaco Adamo Coppola – esprimo vicinanza alla famiglia per la dolorosa perdita del loro caro. Non ci sono parole in momenti del genere che siano in grado di lenire, seppure solo in parte, il dolore dei familiari. In un periodo segnato da questa tremenda pandemia, questo è un momento di maggiore tristezza che insieme ai familiari e a chi gli ha voluto bene vive l’intera città di Agropoli”.

– Claudia Monaco –