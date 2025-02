Incidente stradale questo pomeriggio lungo l‘A2 del Mediterraneo, all’altezza di Campagna.

In direzione Sud, tra l’uscita di Campagna e la stazione di servizio, un 56enne a bordo di una Citroex Saxo ha perso il controllo dell’auto andando a finire contro il guardrail per poi fermarsi al centro della carreggiata in galleria.

A causa dello sbandamento l’uomo è rimasto ferito per cui si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118.

Sul posto è intervenuto il personale dell’Anas per veicolare il traffico che ha subito rallentamenti. Alla Polizia Stradale il compito di effettuare i rilievi del caso.