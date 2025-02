Salerno si prepara a sostenere Rocco Hunt al Festival di Sanremo.

A Pastena, nella zona orientale di Salerno, è stato affisso uno striscione: “75° festival di Sanremo: sosteniamo Rocco Hunt”.

Un’autentica chiamata a raccolta, dunque, lanciata dal suo quartiere in vista dell’inizio del Festival della canzone italiana, previsto per questa sera. Rocco Hunt sarà in gara con “Mille vote ancora” dopo aver conquistato nel 2014 il podio tra le nuove proposte con “Nu juorno buono”, iniziando la scalata nel mondo della musica italiana.

“È la mia storia, dalla prima all’ultima barra c’è la mia verità – ha spiegato il cantante – Non sono più un ragazzino di 18 anni ma ho 30 anni, ho lasciato la mia terra, sono padre di famiglia e mio figlio mi guarda da casa, mio figlio fa il tifo per me e devo rendere orgoglioso lui e la mia famiglia. Questo brano sarà un manifesto in un momento difficile per la mia terra; vengo dalla periferia di Salerno, una città bellissima, ma con poche opportunità e ho dovuto crearmi il futuro con le mie forze. Molti ragazzi hanno perso la vita per delle banalità. In questi mesi sono stato nelle scuole, negli ospedali, ho parlato con i ragazzi spronandoli a esprimere i problemi che vivono, tutto si può risolvere, questa guerra deve finire, lo dico da fratello più grande, da papà. Sono nove anni che aspetto questo momento, spero di godermi a pieno questa canzone”.

Il 31enne, tra l’altro, durante la serata cover canterà insieme a Clementino, cimentandosi in “Yes I know my way” di Pino Daniele.