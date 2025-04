Paura questa mattina ad Ogliastro Cilento per un incidente stradale che si è registrato in via Difesa.

Una 47enne italobrasiliana, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua auto che, dopo essere uscita fuori strada, è finita in un dirupo con una fitta vegetazione.

Per recuperare la malcapitata è stato necessario far intervenire sul posto l’elicottero dei Vigili del Fuoco da Salerno che ha operato insieme ai caschi rossi del Distaccamento di Agropoli.

La donna, una volta raggiunta tra i rovi, è stata affidata ai sanitari del 118 che l’hanno trasportata in ospedale. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero preoccupanti.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Agropoli per effettuare i rilievi del caso.