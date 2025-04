Torna a Roscigno Vecchia uno degli appuntamenti più attesi della primavera cilentana: la Festa dell’Asparago Selvatico, giunta con entusiasmo alla sua quattordicesima edizione.

“Un evento – sottolinea la presidente dell’associazione “Terra Mia” Katia Stasio – che unisce sapori autentici, tradizioni locali e paesaggi incantevoli, organizzato da Terra Mia in collaborazione con il Comune di Roscigno”.

“In qualità di presidente dell’associazione – prosegue – siamo lieti di rinnovare questo appuntamento che ogni anno richiama centinaia di visitatori, curiosi ed appassionati della buona cucina e delle atmosfere d’altri tempi. Vi invitiamo a partecipare il 25 e 26 aprile e il 1° maggio, per un’esperienza che va oltre la semplice sagra: un vero e proprio viaggio nel gusto e nella memoria“.

Protagonista indiscusso dell’evento è l’asparago selvatico, raccolto con cura nei sottoboschi di Roscigno, ingrediente principe di una cucina semplice ma ricca di sapori, che affonda le radici nella tradizione contadina.

“Durante i tre giorni di festa – prosegue la presidente dell’associazione “Terra Mia” – sarà possibile gustare i piatti tipici roscignoli preparati secondo le ricette di un tempo: dalle frittate agli gnocchi, dai contorni alle zuppe. Il tutto accompagnato da buon vino e musica popolare“.

Ma la festa non è solo gastronomia. Roscigno, con il suo borgo antico in pietra riconosciuto come patrimonio culturale, offre uno scenario suggestivo per passeggiate rilassanti tra vicoli senza tempo, dove ogni angolo racconta una storia e invita alla contemplazione. Un’occasione per staccare la spina dal ritmo frenetico della città e ritrovare il piacere della convivialità e del contatto con la natura.

La presidente Stasio lancia un invito finale: “Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme la bellezza del nostro territorio, la genuinità dei suoi frutti e la calorosa accoglienza della nostra comunità. La Festa dell’Asparago Selvatico vi conquisterà… con gusto!“.

Per informazioni ed aggiornamenti sulla Festa si possono seguire i canali ufficiali dell’Associazione “Terra Mia” e del Comune di Roscigno anche sui social.