Pedofilia, presunti abusi su 3 fratellini a Salerno. Assolti il padre, la nonna ed altri imputati

Sono stati assolti in appello perchè il fatto non sussiste il padre, la nonna ed altre persone imputate per abusi sessuali su tre fratellini, due femmine e un maschio, della frazione Cappelle di Salerno.

La storia risale a ben 14 anni fa quando, secondo il racconto dei tre bambini, sarebbe avvenuta la prima violenza sessuale. Poi negli anni seguenti racconti di altri abusi e delle riprese di filmati pedopornografici nei quali avrebbero recitato gli altri imputati. Secondo l’accusa, come si legge sul quotidiano “La Città di Salerno“, il padre avrebbe venduto i figli per registrare i filmati da immettere sul mercato illegale della pedopornografia e ricavarne così dei compensi.

Ma, secondo i giudici della Corte di Appello, gli abusi non sono mai stati consumati, perchè quando all’inizio della vicenda i bambini raccontarono i fatti non lo fecero in maniera serena e in qualche modo la ricostruzione della vicenda sembrò influenzata.

In primo grado gli imputati erano stati condannati ad 11 anni di reclusione. Sentenza completamente annullata in appello.

