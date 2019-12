Paura sul raccordo autostradale tra Sicignano e Buccino. Auto travolge un cinghiale

Poteva finire in tragedia l’incidente che ha coinvolto una Citroen C4, che sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza ha colpito in pieno un cinghiale.

È successo in serata, poco dopo le ore 20, nel tratto campano del raccordo tra i territori di Buccino e Sicignano degli Alburni.

L’auto, che procedeva in direzione Salerno, ha colpito in pieno il mammifero, che ha attraversato la carreggiata quasi certamente nel momento in cui ha visto i fari che hanno illuminato il percorso.

L’uomo alla guida dell’auto è rimasto illeso. L’animale, colpito in pieno, è deceduto dopo il violento impatto.

Quasi distrutta del tutto la Citroen. Sul luogo dell’incidente personale dell’Anas e Polizia Stradale.

– Claudio Buono –