Paura per due turisti francesi lungo l’A2 ad Atena Lucana. Auto perde il controllo e va a sbattere

Paura questo pomeriggio per una coppia di turisti francesi lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 86+500 in direzione Sud in prossimità dello svincolo di Atena Lucana.

La Peugeot 2008 sulla quale erano in viaggio in direzione Reggio Calabria, per cause in corso di accertamento e forse per la pioggia caduta nelle ultime ore, ha perso il controllo andando a sbattere contro il guardrail che delimita la carreggiata di marcia.

Fortunatamente i coniugi a bordo sono rimasti illesi.

Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina e il personale dell’Anas per ripristinare il tratto di A2 in cui si è verificato l’impatto.

– Chiara Di Miele –