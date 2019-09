Il GAL Vallo di Diano avvia la costituzione di un Paniere di prodotti agroalimentari e artigianali

Il Gruppo di Azione Locale del Vallo di Diano avvia la costituzione di un Paniere dei prodotti dell’agroalimentare e dell’artigianato del Vallo di Diano.

L’obiettivo è costituire un elenco di eccellenze territoriali mediante il coinvolgimento dei produttori che rappresentano il “saper fare” del comprensorio e che si candidano per poter essere coinvolti nelle iniziative promozionali che il GAL ha in programma fino alla fine della programmazione in corso.

L’avviso, nello specifico, è rivolto alle imprese che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, alle imprese che producono e commercializzano manufatti dell’artigianato artistico e tradizionale ed alle aziende agricole-agrituristiche per la preparazione e degustazione di piatti tradizionali a base di prodotti tipici del comprensorio.

Il testo completo dell’avviso è disponibile sul sito del GAL www.galvallodidiano.it così come la modulistica necessaria per potersi iscrivere.

L’iniziativa si aggiunge alle opportunità finanziarie in favore dell’artigianato, del commercio, del turismo e dell’agricoltura, verso le quali la società GAL Vallo di Diano scarl ha attualmente impegnata una dotazione finanziaria di circa 2,5 milioni di euro, attraverso i diversi bandi di finanziamento che sono tuttora vigenti e consultabili sul nostro sito web.

– Chiara Di Miele –