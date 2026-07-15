Paura questa sera a Polla dove due auto, a distanza di poco tempo, sono andate a fuoco.

Nel centro storico, in via Prato, il conducente si stava apprestando ad accendere il motore quando le fiamme sono divampate dal vano. Mentre lungo la Statale, nei pressi dell’uscita A2 del Mediterraneo, una Nissan in marcia si è incendiata.

Ricevuto l’allarme i Vigili del Fuoco sono arrivati immediatamente sul posto per le operazioni di spegnimento. Nel centro storico di Polla sono accorsi i Carabinieri e la Polizia Municipale ha presidiato nelle arterie più trafficate.

Un’altra auto è andata probabilmente in corto circuito, ma il conducente di Auletta è riuscito ad accostare al margine della strada. L’episodio è accaduto allo svincolo dell’A2 del Mediterraneo e ha visto in azione anche una pattuglia della Polizia Stradale di Sala Consilina.

In tutti i casi, fortunatamente le persone alla guida non hanno riportato ferite.