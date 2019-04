Paura lungo l’A2 del Mediterraneo. Auto prende fuoco tra Padula e Lagonegro

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 116+300 in direzione Sud tra gli svincoli di Padula-Buonabitacolo e Lagonegro.

Una Ford C-Max, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco mentre si trovava in marcia lungo l’arteria autostradale. Il conducente ha notato del fumo fuoriuscire dal veicolo e si è fermato velocemente in una piazzola di sosta per scendere dall’auto che, successivamente, è stata completamente avvolta dalle fiamme che l’hanno distrutta. L’uomo, fortunatamente, è rimasto illeso.

Sul posto repentino l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno domato il rogo.

Presenti gli agenti della Polizia Stradale e il personale dell’Anas.

Il veicolo è stato rimosso dal Soccorso Stradale ESA Paciello di Sassano.

– Chiara Di Miele –