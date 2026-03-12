Paura ad Eboli. Straniero in sella alla sua bici investito da un’auto, trasportato in ospedale
Attimi di paura ieri sera ad Eboli.
Un indiano è stato investito da un’auto in località Fiocche mentre rientrava da lavoro in sella alla sua bici.
Immediato l’intervento dei sanitari che hanno provveduto al trasporto in ospedale ad Eboli. L’uomo avrebbe riportato diversi traumi.
Il conducente dell’auto non si sarebbe fermato per prestare aiuto.
Sull’accaduto indagini in corso da parte dei Carabinieri della locale Stazione.