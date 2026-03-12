Coppa Italia Marche 2026. Il 26 marzo il match tra lo Sporting Sala Consilina e la Roma 1927
Oggi presso la Mole Vanviteliana di Ancona si è tenuta la conferenza stampa di presentazione e dei sorteggi dei tabelloni di tutte le Coppe Italia maschili 2026 di calcio a cinque.
Cinque città delle Marche ospiteranno la manifestazione dal 20 al 29 marzo.
Nella Final Eight di Coppa Italia Serie A ai quarti di finale lo Sporting Sala Consilina scenderà in campo al Palaprometeo Estra di Ancona il 26 marzo alle ore 19 e affronterà la Roma 1927.
Si possono seguire le partite della Coppa Italia Marche 2026 in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5 con approfondimenti pre e post partita.