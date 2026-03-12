Oggi presso la Mole Vanviteliana di Ancona si è tenuta la conferenza stampa di presentazione e dei sorteggi dei tabelloni di tutte le Coppe Italia maschili 2026 di calcio a cinque.

Cinque città delle Marche ospiteranno la manifestazione dal 20 al 29 marzo.

Nella Final Eight di Coppa Italia Serie A ai quarti di finale lo Sporting Sala Consilina scenderà in campo al Palaprometeo Estra di Ancona il 26 marzo alle ore 19 e affronterà la Roma 1927.

Si possono seguire le partite della Coppa Italia Marche 2026 in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5 con approfondimenti pre e post partita.

“Un appuntamento storico per i nostri colori. Essere tra le migliori otto squadre d’Italia significa portare sul palcoscenico nazionale il lavoro di una società, di uno staff, dei nostri ragazzi e di un territorio intero che continua a sostenere questo progetto – è il commento della Società con i Presidenti Antonio e Giuseppe Detta – Ad Ancona ci giocheremo questa opportunità con la determinazione che ci ha portato fin qui. Ora il tabellone è definito. Adesso parla il campo. Forza Draghi“.