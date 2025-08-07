Paura nella notte ad Ascea, in via Porta Rosa, dove un’auto è stata improvvisamente avvolta e distrutta dal fuoco.

A notare l’accaduto sono stati alcuni passanti, che alla vista delle prime fiamme hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area e i Carabinieri per i rilievi necessari per chiarire le cause che hanno scatenato l’incendio.

Fortunatamente non sono stati registrati feriti o intossicati dal fumo, soltanto disagio alla circolazione stradale.