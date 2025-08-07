Nel cuore di Roscigno Vecchia domani, venerdì 8 agosto, si terrà la serata d’onore con Roby Facchinetti.

Artista, compositore, voce storica dei Pooh, Roby Facchinetti è molto più che un’icona della musica italiana: è un simbolo di passione, poesia e impegno umano. In questa occasione speciale, Roby non sarà solo musicista ma anche uomo tra le persone, ospite d’eccezione di un momento di incontro, riflessione e bellezza condivisa.

L’evento è promosso dalla Fondazione Banca Monte Pruno con Dlivemedia per un progetto che si fa portavoce di valori universali come l’unità, l’empatia e la cultura del bene comune.

La serata rientra nel cartellone della rassegna “Roscigno è viva”, che sta animando con straordinario successo il borgo antico attraverso dieci giorni di eventi tra musica, cultura e tradizioni.

Un’iniziativa corale voluta dal Comune di Roscigno, dalla Pro Loco, dalla Fondazione e dalla Banca Monte Pruno, dal Circolo Banca Monte Pruno e dall’Associazione Monte Pruno Giovani.

Facchinetti sarà intervistato da Valeria Saggese, giornalista Radio Rai.