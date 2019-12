Paura ad Agropoli, donna precipita dal terzo piano. Ricoverata in gravi condizioni

Paura per una donna di Agropoli che è precipitata dal terzo piano della sua abitazione per cause in corso di accertamento.

Secondo quanto riportato da “La Città di Salerno“, la 39enne si trovava nel suo appartamento quando, all’improvviso, è precipitata al suolo cadendo dal balcone e facendo un volo di diversi metri.

I vicini hanno immediatamente allertato i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna ferita all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Qui è stata ricoverata in prognosi riservata.

Sulla dinamica di quanto accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Agropoli diretti dal Capitano Fabiola Garello.

– Chiara Di Miele –