Paura ad Agropoli. Auto parcheggiata in strada prende fuoco e viene distrutta dalle fiamme

Paura questa mattina ad Agropoli dove un’auto ha improvvisamente preso fuoco mentre si trovava parcheggiata nei pressi della foce del fiume Testene.

La Fiat Panda è rimasta totalmente avvolta dalle fiamme sviluppatesi per cause in corso di accertamento. Alcuni passanti hanno lanciato subito l’allarme e così sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco per domare il rogo e i Carabinieri per indagare sulla dinamica dell’incendio.

Fortunatamente in quel momento non c’erano persone in auto e i veicoli parcheggiati a poca distanza non hanno subito danni.

– Chiara Di Miele –