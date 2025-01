Paura ieri sera a Trentinara, in via Elice, dove è divampato un incendio.

Per cause da accertare, infatti, un prefabbricato adibito ad abitazione è stato avvolto e distrutto dalle fiamme.

Sul posto sono tempestivamente arrivati i Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Agropoli ed Eboli i quali hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l’area. Sul luogo dell’accaduto sono giunti anche i sanitari del 118, ma per fortuna al momento dell’accaduto nello stabile non c’erano persone.

Accorsi per i rilievi anche i Carabinieri della Stazione di Roccadaspide, ai quali tocca chiarire quali siano state le cause del rogo e indagare se all’origine vi sia una matrice dolosa.