Si è recata in ospedale convinta che i dolori avvertiti all’addome fossero dovuti ad un’indigestione, ma così non è stato.

E’ il particolare caso di una 20enne della Costiera Amalfitana, che nei giorni scorsi si è recata al Pronto Soccorso di Castiglione Ravello con dolori lancinanti e fitte all’addome, ma una volta arrivata in ospedale i medici hanno iniziato ad avere dei sospetti e hanno così indirizzato la paziente all’ospedale “Ruggi” di Salerno per un consulto ginecologico.

Giunta nell’ospedale salernitano la giovane, incredula, ha scoperto di essere incinta e che quei dolori erano dovuti all’inizio del travaglio. La bambina, di 3,5 kg, è così venuta alla luce solo qualche ora dopo, in ottima salute. Alla piccola è stato dato il nome della nonna materna, chiamata in ospedale per il lieto quanto inaspettato evento.

La paziente ha affermato di non aver mai sospettato di essere incinta e i medici hanno definito il fenomeno come gravidanza “criptica”, un evento particolarmente raro in cui la donna non si rende conto di essere in attesa perché i tipici sintomi della gestazione sono minimi o del tutto assenti.