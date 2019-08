Un incidente si è verificato questo pomeriggio a Teggiano in località Bucaletto.

Per cause ancora in corso d’accertamento, una Fiat Panda guidata da un uomo del posto e una Peugeot con a bordo altri due uomini si sono scontrate.

Nell’impatto le due auto sono finite in uno dei terreni adiacenti e la Peugeut si è capovolta.

Fortunatamente i conducenti sono rimasti illesi e non è stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118.

– Annamaria Lotierzo –