Un incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi in località San Sebastiano a Sala Consilina.

Per cause da accertare una Peugeot 208, dopo che la conducente ne ha perso il controllo, è uscita fuori strada ribaltandosi. L’auto ha impattato anche contro un altro veicolo in sosta.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna del posto al Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla per gli accertamenti del caso.

Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Presenti gli agenti della Polizia Municipale diretti dal Comandante Salvatore Della Luna Maggio.