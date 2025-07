Il fuoco minaccia il Vallo di Diano e questa mattina, mentre bruciava località Intagliata a Polla, un incendio ha preso di mira anche il territorio di Pertosa.

Le fiamme si sono sviluppate per cause da accertare in località Campostrino. Circa 25 ettari di terreno seminativo con oliveti e sterpaglia sono stati ridotti in cenere dal rogo.

Sul posto la Squadra Antincendio di San Rufo in forze al Servizio AIB della Comunità Montana Vallo di Diano.

Presenti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina e i volontari di Protezione Civile.

L’incendio è stato domato e l’area sottoposta alla necessaria bonifica.