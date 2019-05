Paura a Potenza. Autobus del trasporto urbano prende fuoco durante la marcia

Tanta paura nel pomeriggio a Potenza per un autobus del trasporto pubblico urbano che ha preso fuoco ed è andato distrutto dalle fiamme.

Il tutto è avvenuto nei pressi di un incrocio che porta verso via Anzio, in un tratto in leggera salita.

Si tratta di un autobus con alimentazione a metano dell’azienda Trotta, che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo di regione. Resosi conto delle fiamme, l’autista ha prontamente arrestato la marcia e nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza, che hanno evitato il peggio, e i Carabinieri della Compagnia del capoluogo per i rilievi del caso.

