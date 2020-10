Paura questo pomeriggio a Monte San Giacomo per una donna rimasta coinvolta in un incidente stradale.

La Fiat Stilo su cui si trovava a bordo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della strada andando a finire in una piccola scarpata nei pressi della Villa Comunale e ribaltandosi.

Per estrarre la donna, di origini rumene, dall’abitacolo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina guidati dal Capo Reparto Eugenio Siena. In auto viaggiavano anche due bambini, un uomo e una seconda donna, fortunatamente illesi.

La ferita, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Sul posto presenti i Carabinieri della Stazione di Sassano per i rilievi del caso, i volontari di Protezione Civile dell’Associazione Pubblica Assistenza ANPAS Vola Sassano ed il sindaco Raffaele Accetta.

– Chiara Di Miele –