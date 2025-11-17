Momenti di paura questa mattina a Bellosguardo dove un 14enne di nazionalità straniera è precipitato dal terrazzo facendo un volo di diversi metri e riportando una serie di traumi.

Il giovanissimo sarebbe caduto per cause accidentali, così come ricostruito dai Carabinieri della locale Stazione coordinati dalla Compagnia di Sala Consilina. I militari, giunti sul posto dopo l’accaduto, hanno avviato tutte le indagini utili a ricostruire la dinamica.

Il 14enne, invece, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale a Roccadaspide dove ha ricevuto le cure del caso. Non sarebbe per fortuna in pericolo, ma avrebbe riportato alcune fratture e ferite dovute al violento impatto al suolo.