Due borse di censimento e cinque borse di cittadinanza rivolte a giovani di età inferiore ai 36 anni. Per le borse di censimento è necessario il possesso di una laurea di primo livello, per quelle di cittadinanza invece una sola lettera motivazionale.

Il progetto Archivio Atena ha tra i suoi obiettivi quello di creare opportunità lavorative nel campo culturale, di permettere ai giovani di restare nel proprio territorio, di attirare in paese nuovi residenti. Le borse di censimento sono un’opportunità per i giovani di collaborare al progetto Archivio Atena, progetto del Comune di Atena Lucana finalizzato a salvaguardare il patrimonio culturale della comunità attraverso attività di formazione, residenze artistiche e di studio.

2 Borse di censimento: per poter candidarsi al bando è necessario il possesso di una laurea di primo livello e la presentazione di due proposte progettuali che riguardano il patrimonio immateriale di Atena Lucana e il patrimonio naturale del Vallo di Diano. Si possono proporre ricerche artistiche negli ambiti delle arti visive (es. pittura, scultura, fotografia, installazione, video arte), delle arti performative (es. performance, teatro, danza, sound art), di scrittura creativa e ricerca poetica, di arte pubblica e urbana (es. street art, graffiti, pratiche partecipative, land art), progetti interdisciplinari e digitali, di grafica e design (es. design della comunicazione, editoria, pratiche speculative), tenendo in considerazione: la possibilità di utilizzare l’archivio di fotografie private finora raccolte; la possibilità di integrazione dell’archivio di comunità; l’organizzazione di attività che coinvolgano la cittadinanza. Valore 7.000 euro, durata sei mesi, e la scadenza è fissata al 30 novembre.

5 Borse di cittadinanza: per poter candidarsi al bando è necessario presentare una lettera di motivazione e il CV. Le cinque persone vincitrici saranno coinvolte in tutte le attività di Archivio Atena con particolare attenzione alla gestione degli spazi culturali del paese (la Schifa, la Biblioteca Comunale e il Museo Archeologico); alle attività legate all’implementazione dell’Archivio di famiglia, alle stampe dell’archivio di comunità in formato cartaceo, all’inventariazione del patrimonio bibliografico della Biblioteca Comunale, all’organizzazione dei materiali prodotti dalle residenze di studio e dalle residenze artistiche. Valore 7.000 euro, durata sette mesi. Scadenza 30 novembre

Per scaricare i bandi è possibile andare sul sito del Comune di Atena Lucana alla voce “Albo pretorio” o cliccando sul sito.