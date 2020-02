Paura a Battipaglia. Tre auto a fuoco nella notte in via De Crescenzo

Tre auto, per cause in corso di accertamento, sono state avvolte dalle fiamme nella notte a Battipaglia.

L’incendio si è verificato in via De Crescenzo e ha letteralmente distrutto i tre veicoli che erano parcheggiati l’uno di fianco all’altro. Paura per i residenti della zona che sono stati svegliati dallo scoppio dei vetri delle auto in fiamme e dal fumo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato il rogo ed evitato che si propagasse ad altre auto parcheggiate nelle vicinanze.

Su quanto accaduto indagano i Carabinieri della locale Compagnia.

– Chiara Di Miele –