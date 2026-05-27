Pasticciera di Roccadaspide ricoverata al “Cardarelli” di Napoli precipita dal terzo piano e perde la vita
Una tragedia si è verificata questa mattina all’ospedale “Cardarelli” di Napoli.
Per cause da accertare, la titolare della pasticceria di Roccadaspide, rimasta ustionata dall’olio bollente mentre lavorava, è precipitata dal terzo piano del reparto Grandi Ustionati dove era ricoverata.
La donna è morta sul colpo e purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare.
La salma ora è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ed è stata trasferita all’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – “Policlinico” dove nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia.