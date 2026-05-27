Questa mattina la Polizia Municipale di Battipaglia, durante un servizio mirato contro lo spaccio di droga, è intervenuta nei pressi della stazione ferroviaria.

Gli agenti, coordinati sul posto dal vicecomandante Domenico Di Vita, hanno fermato un extracomunitario già noto per il consumo di droga. Durante il controllo l’uomo ha opposto resistenza, tentando più volte di sottrarsi alla perquisizione e di fuggire, così ne è nata una colluttazione, conclusa con il blocco e l’ammanettamento.

La perquisizione ha portato al sequestro di una stecca solida di hashish avvolta in cellophane e altri tre tocchi della stessa droga.

Il bangladese è stato segnalato alla Prefettura e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Sarà inoltre inviata comunicazione al Questore per l’avvio del procedimento di ritiro del permesso di soggiorno.