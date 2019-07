Partorisce alla 41esima settimana di gravidanza all’ospedale di Sapri ma la neonata è senza vita.

La coppia di genitori, originaria di Lentiscosa, ha presentato denuncia e la Procura della Repubblica di Lagonegro ha aperto un’inchiesta.

Al momento, come riporta “Il Mattino di Salerno”, sono sette le persone indagate per il reato di omicidio colposo tra medici, ostetriche e infermieri, tutti in servizio nel reparto di Ostetricia e Ginecologia.

Si tratta di un atto dovuto che servirà a chiarire se il decesso sia avvenuto per cause naturali o ci siano responsabilità.

Ieri pomeriggio è stata effettuata l’autopsia sul corpicino della piccola.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Sapri.

– Claudia Monaco –