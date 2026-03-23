Il 28 marzo presso Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate alle ore 10 si terrà la presentazione del Piano paesaggistico regionale e in particolare si analizzerà il rapporto del Piano con i Piani Urbanistici Comunali.

Il Piano paesaggistico regionale è lo strumento elaborato ai fini della tutela del paesaggio, in tema di conservazione e preservazione ma anche come opportunità di valorizzazione di zone montane, corsi d’acqua, territori della costa ricadenti nell’Area Protetta ai fini di uno sviluppo organico e ambientalmente compatibile.

Dopo i saluti del Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Giuseppe Coccorullo prenderanno parte alla presentazione del rapporto il Direttore del Parco Romano Gregorio e Costabile Spinelli, componente del Consiglio direttivo.

Seguiranno le relazioni tecniche degli architetti Ernesto Alfano, Responsabile dell’Area Tecnica del Parco, Pio Castiello, tecnico incaricato per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano del Parco (Vas), e del professor Marcello Feola, docente dell’Università di Salerno.