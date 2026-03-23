Grazie all’attività del Comando di Polizia Municipale di Eboli è stato assicurato alla giustizia un 26enne di Capaccio ma residente ad Agropoli che lo scorso febbraio si era reso protagonista di un gravissimo episodio in località Santa Cecilia.

Il giovane, mentre si trovava agli arresti domiciliari presso l’abitazione della fidanzata, era evaso girando a bordo di un’auto a noleggio.

Intercettato dalla Municipale sulla S.S. 18, avrebbe forzato il posto di blocco tentando di investire gli agenti e si sarebbe dileguato contromano sulla Statale.

Il pm di turno ha disposto la commutazione della pena disponendo il suo trasferimento in carcere a Salerno.