Padula: momenti di riflessione per il Liceo Scientifico sulla Giornata internazionale per i diritti dei bambini
Ieri anche il Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula ha celebrato la Giornata internazionale per i diritti dei bambini, istituita per ricordare la firma della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989.
Da quest’anno l’Istituto Omnicomprensivo di Padula, dall’Infanzia al Liceo, aderisce al Progetto Scuola per i diritti UNICEF di durata biennale, con momenti di formazione per i docenti e di informazione per gli alunni al fine di pervenire, entro marzo 2026, alla costituzione, tra gli studenti di tutti gli ordini, di gruppi di progettazione per i diritti che nel corso del prossimo anno scolastico promuoveranno azioni di salvaguardia e tutela dei diritti dei loro compagni.
In piena libertà didattica da parte di ciascun docente, in ogni classe dell’istituto, su indicazione del docente coordinatore Vincenzo Maria Pinto e con il plauso della Dirigente scolastica Paola Migaldi, si è svolto un momento di riflessione e di analisi sui diritti dei bambini mettendo in evidenza i temi della guerra e dell’importanza e necessità della pace.
Tra le iniziative realizzate ricordiamo quella svolta in 4^ A, cioè l’elaborazione di una proposta di legge per garantire i diritti dei bambini, partendo dal testo “A Modest Proposal” dello scrittore Jonathan Swift, con la docente di inglese Anna Apicella.
In 5^ B si sono tenute letture e riflessioni critiche sui temi con un raffronto tra la novella “Rosso Malpelo” di Giovanni Verga e il romanzo “Oliver Twist” di Charles Dickens, insieme alle docenti di Inglese Angela Pastore e di Italiano Michela Calicchio.
In 1^ A una riflessione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza con la docente di Diritto ed Economia Annarita Pezzella. Ancora, in 2^ D e 5^ A lettura e brainstorming su alcune opere letterarie che affrontano i temi dell’adolescenza e dell’infanzia con la docente di Italiano Alessandra Bossone. In 1^ B una riflessione con alcune key-words sul tema.