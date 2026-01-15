Saranno dedicati al procedimento amministrativo e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, con un focus sull’evoluzione normativa e giurisprudenziale, gli incontri previsti nella sede della Comunità Montana Vallo di Diano, a Padula.

Ad introdurre il nuovo ciclo di incontri formativi dedicati a pubblici amministratori e personale della Pubblica Amministrazione saranno Vittorio Esposito, presidente dell’Ente, Antonio Pagliarulo, vicepresidente, Lucio Pisano, segretario generale, e Nicola Senatore, avvocato amministrativista, curatore della rassegna.

“Con questi corsi proseguiamo nell’opera di diffusione della cultura amministrativa per la crescita del territorio – ha rivendicato il presidente Esposito – La partecipazione ai cicli precedenti, con la presenza di uditori ben oltre i confini del Vallo di Diano, è prova del gradimento registrato. Con i nomi in calendario dei prossimi appuntamenti continuiamo all’insegna della qualità di cui ne beneficiano soprattutto i piccoli comuni. Investiamo nella crescita degli uffici a diretto vantaggio di tutte le forze produttive del nostro comprensorio”.

Antonio Pagliarulo ha aggiunto che “questi corsi sono generatori di valore aggiunto per la nostra Comunità, nonchè strumenti per sviluppare il capitale umano presente nelle Pubbliche Amministrazioni locali”.

Gli argomenti del corso “Sono tutti importanti, incentrati sui principi di semplificazione e liberalizzazione del procedimento amministrativo, ma parleremo anche di conferenza dei servizi, responsabilità amministrative, contabili e penali. Quattro giorni intensi di approfondimento della materia amministrativa, con un occhio sull’attualità” ha chiarito l’avvocato Senatore.

L’inizio è previsto per venerdì 23 gennaio quando si parlerà dei principi generali dell’attività amministrativa e dell’ambito di applicazione della Legge n. 241/1990 fra diritto nazionale e diritto euro unitario. I relatori saranno Carlo Buonauro e Marco Martone.

Il 6 febbraio si parlerà del provvedimento amministrativo e dell’autotutela; del diritto di accesso e del diritto alla riservatezza con i relatori Nicola Durante e Nicola Senatore.

L’argomento del 27 febbraio sarà la semplificazione e liberalizzazione amministrativa; l’attività amministrativa per accordi e l’amministrazione informatica e telematica di cui parleranno Nicola D’Angelo e Nicola Senatore.

Il 20 marzo si chiude con il ruolo della Corte dei Conti tra i controlli e la responsabilità amministrativa e contabile e dei reati contro la pubblica amministrazione. Ad esplicare i temi Ernesto Gargano e Vincenzo Bonafine.

Le conclusioni del ciclo di incontri saranno a cura del prof. Gianpiero Paolo Cirillo.