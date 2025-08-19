Originari della tradizione culinaria napoletana, hanno la forma di maccheroni giganti e si adattano a ogni tipo di condimento: si tratta dei paccheri.

Il termine ricorda la “pacca”, ovvero uno schiaffo dato a mano aperta senza intenzioni ostili per salutare o congratularsi con qualcuno, da qui il nome del tipo di pasta dalla taglia molto superiore alla norma al punto che “riempie la mano”.

Il pastificio “I Sapori del Vallo” utilizza ingredienti semplici per prepararli, ovvero acqua e semola di grano duro.

Dal doppio formato, lisci e rigati, i paccheri del pastificio sassanese sono perfetti per essere serviti con condimenti saporiti, creano infatti un binomio perfetto con sughi a base di carne, pesce o verdure. Ottimi anche ripieni, ad esempio con una crema di ricotta e spinaci e poi gratinati al forno.

Una ricetta di stagione proposta da “I Sapori del Vallo” è con fiori di zucca e speck, un connubio davvero delizioso e crea un piatto unico e saporito.

Per realizzare il piatto servono un pacco di paccheri lisci o rigati, a seconda dei gusti, circa 15 fiori di zucca, 100 grammi di speck, due spicchi d’aglio, olio extravergine d’oliva, sale e pepe, basilico fresco e formaggio grattugiato (a piacere).

In un tegame, soffriggi l’aglio nell’olio extravergine di oliva. Aggiungi lo speck tagliato a strisce e fallo rosolare per circa 2-3 minuti. Aggiungi i fiori di zucca puliti e tagliati a pezzi e falli cuocere per circa 5 minuti, fino a quando non sono teneri, aggiungendo sale e pepe. Cuoci i paccheri in abbondante acqua salata fino a quando non sono al dente. Aggiungi il sugo di speck e fiori di zucca ai paccheri cotti e mescola bene. Servi i paccheri caldi, guarniti con basilico fresco e formaggio grattugiato.

