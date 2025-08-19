Contromano lungo lo svincolo Nord di Lauria si scontra con un’altra auto. 5 feriti, revocata la patente
Incidente questa mattina nei pressi dello svincolo di Lauria.
Due auto, in direzione Nord, lungo la corsia di accelerazione/decelerazione si sono scontrate frontalmente.
Nell’impatto sono rimaste ferite in tutto 5 persone, prontamente trasportate all’ospedale di Lagonegro. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.
Presenti sul posto i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento e gli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione di Lagonegro, agli ordini dell’Ispettore Salvatore Avagliano, per i rilievi del caso.
Presenti anche le squadre Anas per la gestione del traffico.
Al conducente che viaggiava contromano verrà revocata la patente di guida.