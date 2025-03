Ancora successi per le ginnaste dell’ASD Danza e Ginnastica Kodokan.

Al PalaPiccolo di Caserta, nella gara regionale CSAIN, hanno partecipato 18 ginnaste portando a casa 17 ori, 2 argenti e un bronzo, per un totale di 20 podi. Oro individuale e classifica assoluta per Clelia Petrillo e Miriam Coda, Denise Di Sarli, Giada Della Rondine, Bea Pascucci, Greta Citera, Ludovica Fornino, Myriam Torre, Valentina Marino, Ludovica Lagreca, Maribel D’Alessandro, Laura Barone, Filomena Marmo, Vincenza Marmo e Sara Trotta. Argento per Flavia Di Sarli e Greta Pellegrino. Bronzo infine per Carmen Accetta.

Sono stati conquistati poi altri due primi posti: uno per il Collettivo a squadra formata da Miriam, Valentina e Greta e l’altro per il Trio Palla formato Filomena, Maribel, Greta e Valentina. “Davvero ottime tenute di pedana per tutte le ginnaste in gara, pronte per le competizioni Federali” è il commento della dirigenza Danza e Ginnastica Kodokan.

Nei giorni scorsi, inoltre, è scesa in pedana per la seconda prova del Campionato Italiano di Serie C Vincenza Marmo, al Nastro. La giovane valdianese è stata in appoggio alla società “L’Araba Fenice” capitanata dalla coach Inga Churikova per tutto il Campionato di Serie C ZT4, ovvero Sud Italia.

Vincenza dopo una buona performance in gara ha ottenuto un buon risultato, infatti è il decimo punteggio della giornata al Nastro.

La squadra ha guadagnato cinque posizioni nella classifica generale, ma bisognerà aspettare l’ultima e decisiva prova fra tre settimane a San Marino, che vedrà schierata sempre le kodakine al fianco delle altre nuove compagne di team Nastya, Giusy e Anna.