Perde la vita in auto a Salerno.

È quanto accaduto questa mattina in Via Bottiglieri: un salernitano, probabilmente a causa di un malore, è stato ritrovato senza vita all’interno dell’abitacolo della sua auto.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno potuto constatare solo il decesso dell’uomo. Presenti anche i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Salerno per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La salma, a seguito delle disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata trasferita in obitorio in attesa di essere rilasciata ai familiari per la celebrazione delle esequie.