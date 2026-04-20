Ottime prestazioni della New Kodokan Lucania del Maestro Pietro Amendola al Campionato Italiano Junior di Lotta Olimpica.

Bronzo nei 97 kg per Eugenio Parasyuk e ottima prova di Cristian Coviello nei 79 kg e di Adilsom D’Alessio che si classifica quinto nei 97 kg.

Brillante anche Antonio Soccodato negli 86 kg che, pur essendo della classe inferiore 17, ha gareggiato nella classe superiore e si è fermato nelle eliminatorie con una delle medaglie della giornata.

Gli atleti sono stati seguiti in gara da Alessia e Viki Amendola in partenza giovedì prossimo per i Campionati Europei Seniores.