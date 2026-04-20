Ottime prestazioni degli atleti della New Kodokan al Campionato Italiano Junior di Lotta Olimpica
Ottime prestazioni della New Kodokan Lucania del Maestro Pietro Amendola al Campionato Italiano Junior di Lotta Olimpica.
Bronzo nei 97 kg per Eugenio Parasyuk e ottima prova di Cristian Coviello nei 79 kg e di Adilsom D’Alessio che si classifica quinto nei 97 kg.
Brillante anche Antonio Soccodato negli 86 kg che, pur essendo della classe inferiore 17, ha gareggiato nella classe superiore e si è fermato nelle eliminatorie con una delle medaglie della giornata.
Gli atleti sono stati seguiti in gara da Alessia e Viki Amendola in partenza giovedì prossimo per i Campionati Europei Seniores.