Le docenti e gli alunni delle classi seconda e quarta della Scuola Primaria di Atena Lucana saranno protagonisti di un momento speciale di incontro e condivisione. Le classi hanno aderito all’iniziativa “Adotta uno scrittore”, promossa dal Salone Internazionale del Libro di Torino, venendo selezionate in rappresentanza della Campania per vivere un’esperienza unica e formativa.

Nell’ambito del progetto avranno il privilegio di incontrare lo scrittore Daniele Movarelli, ospite dell’Istituto dal 21 al 23 aprile. Durante queste giornate i bambini potranno dialogare con l’autore e approfondire il tema centrale del suo libro “All’avventura”, un racconto che invita a riflettere sul valore dell’inaspettato e sulla capacità di stupirsi anche delle piccole cose quotidiane. L’esperienza culminerà il 18 maggio quando parteciperanno al Salone Internazionale del Libro di Torino, condividendo il loro percorso con coetanei provenienti da tutta Italia.

Mercoledì 22 aprile alle 16.00, nell’Auditorium della scuola di Atena Lucana si terrà un momento importante di dialogo con Movarelli.

Tutto ciò è reso possibile grazie al prezioso contributo del Comune di Atena Lucana e tra i partner figurano la Banca Monte Pruno e Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus.