Proseguono con risultati significativi le attività di oftalmologia pediatrica già garantite dal dottor Sandro Mancino nell’unità operativa di Oculistica dell’ospedale “San Carlo” di Potenza, diretta dal dottor Domenico Lacerenza. Un percorso che si consolida grazie al nuovo apporto qualificato del dottor Michele Fortunato, medico con una significativa esperienza svolta nell’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma.

“Grazie a sedute operatorie dedicate – ha dichiarato il direttore generale Giuseppe Spera – siamo riusciti a garantire un’assistenza ospedaliera altamente qualificata a dieci piccoli pazienti, molti dei quali provenienti non solo da regioni limitrofe ma anche, in controtendenza, da regioni del Nord. Questo dato testimonia la crescente capacità della nostra Azienda di offrire risposte specialistiche di elevata qualità, allineate alle esigenze sempre più complesse dell’utenza. La presa in carico tempestiva e multidisciplinare dei nostri giovani pazienti è un chiaro segnale del ruolo strategico assunto dall’unità operativa di Oculistica, che si conferma punto di riferimento non solo a livello locale, ma in un’ottica nazionale”.

“L’esperienza in corso, che sarà a breve estesa all’ospedale di Villa d’Agri, nella vision già in realizzazione di ‘ospedale a misura di bambino’ conferma l’importanza di sviluppare reti cliniche integrate e specialistiche, capaci di garantire ai bambini cure tempestive, vicine e di alto livello, in un’ottica di sanità sempre più centrata sulla persona – afferma – Il nuovo assetto del servizio prevede la presa in carico multidisciplinare per i piccoli pazienti con un’attenzione particolare alla diagnosi precoce di disturbi visivi che possono influire sullo sviluppo psicomotorio”.

A sottolineare il valore del progetto è stato l’assessore regionale alla Salute, Politiche della persona e Pnrr Cosimo Latronico, che ha fatto visita all’équipe operatoria esprimendo piena soddisfazione: “Il servizio di oculistica dell’Azienda San Carlo, già efficiente e apprezzato, è stato ulteriormente valorizzato grazie all’inserimento di un professionista formatosi in uno dei migliori ospedali pediatrici al mondo, il ‘Bambino Gesù’. Un investimento che non solo ha permesso di evitare casi di migrazione sanitaria passiva, con i relativi disagi economici e sociali per le famiglie, ma ha anche rafforzato la capacità attrattiva della nostra rete ospedaliera. È significativo che molti dei pazienti giunti negli ultimi mesi provengano da regioni anche distanti, segno evidente di una mobilità attiva in crescita, alimentata dalla qualità dei servizi e dalla credibilità delle professionalità coinvolte. Il potenziamento si concretizza oggi nella figura del dottor Fortunato, medico conterraneo di grande competenza, che rappresenta un elemento prezioso”.