La Gelbison comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Michel Ferreira, classe 1995, proveniente dalla Paganese.

Di origini brasiliane, Ferreira è cresciuto calcisticamente in Portogallo, nelle giovanili del Braga Under 19, prima di fare ritorno in patria tra le fila del Nacional-SP.

Nel corso della sua carriera ha maturato esperienza nel campionato italiano, vestendo le maglie di Rotonda, Lamezia e Nardò, dimostrandosi un attaccante affidabile e di qualità.

Il calciatore ha firmato un preliminare di contratto con il club rossoblù e sarà a disposizione dello staff tecnico per la prossima stagione.

La società dà il benvenuto a Michel Ferreira, augurandogli il miglior percorso con la maglia della Gelbison.